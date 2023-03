"co sie tam z tmi pieniedzmi gdzies... ktos za to odpowiada i bedzie rozliczany"



I najwiekszy sukces PISu to jednak edukacja i propaganda, wmowili tym ludziom ze "ktos bedzie rozliczany" a tak na prawde rozliczani beda oni, ich dzieci, wnuki itp bo to na nich spadna problemy, dlugi, stagnacja gospodarki i tak dalej. A potem bedzie stara #!$%@? kwiczec ze wnuczek taki nieogarniety, ona w jego wieku to juz 17 rent w Pokaż całość