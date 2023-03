Wolność słowa po Polsku. Daleki jestem od stwierdzenia, że to dobrze, że Rosja napadła na jakiś kraj. Ale robienie sprawy w sądzie za komentarz w internecie to już wyższy level zgnilizny tego państwa. Równie dobrze można wytoczyć sprawę wszystkim, którzy piszą komentarze, że powinniśmy #!$%@? Rosję (czy jakiś inny kraj) skoro tak. A co z podżegaczami do wojny, kiedy spadły rakiety na Przewodów. Jak wtedy przez kilka dni cały czas ukraincy wyzywali Pokaż całość