Z całym szacunkiem do Ukrainy (mam żonę pochodzącą z Ukrainy) ale niestety mentalność tam jest jeszcze postsowiecka. Przypominają mi się wałki lat 90-tych w Polsce gdy i jeszcze my to mieliśmy. Te same akcje, te same numery. Dlatego Niemcy i zachód tak krzywo na nas patrzyli.



To samo jest w tej chwili z Ukrainą i ludźmi którzy do nas przyjechali. W tej masie ludzie która do nas przyjechała pojawił się, niestety, spory Pokaż całość