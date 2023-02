Kończy się Mały ZUS Plus? Składka ZUS pożre połowę dochodu firmy

co to jest 1800zł ?( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ) i to podstawy, nie liczę nawet składki zdrowotnej od dochodu bo tu nie ma granicy. Mnie jak przyszło zapłacić 5k w tamtym roku, po wprowadzeniu nowego ładu to myslałem że to pomyłka, ale księgowa mówi że niestety - lekko nie ma. Oczywiście to nie ma wpływu na inflację, jaka tam inflacja, przecież nie podniosłem cen xd, a tak serio Pokaż całość