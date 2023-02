Ponownie, ten cały idiotyzm o klimacie to nic więcej niż zniszczenie naszych krajów.

Chiny natomiast robią to co im najbardziej pasuje.

Tego też powinniśmy robić, zamiast budować bezużyteczne wiatraczki.

A jak wam klimat jest na prawdę ważny, to przestańcie wydychać CO2.