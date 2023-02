Zadziwia mnie, że po 30 latach kapitalizmu ludzie nie mają wyczucia jak działają mechanizmy rynkowe.

To, że ktoś zoptymalizował koszty poprzez przerzucenie pewnych zadań jest jego sprawą, jego kosztem inwestycji czy zyskiem potem. To jak sobie poustala ceny to tylko jego sprawa, tego przedsiębiorcy.

To, czy my jako klienci chcemy płacić za produkty w tym sklepie to jest nasza sprawa. Zawsze możemy iść do innego.

