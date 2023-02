Mieszkam w Niemczech i miałem ostatnio okazję porozmawiać sobie z dwoma starszymi Niemcami. "Scheise Ukraine" zapytałem dlaczego Ukraina? chyba scheise Russland, a oni że to wina NATO że na wschód się rozrosło, UE że dają broń żeby wojna trwała i Ukraińców. Zapytałem czy jakby Rosja napadła Niemcy to też by się nie bronili. jebli focha. Zakłamany kraj, nadludzie ale ruskich i arabów się boją.