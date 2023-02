to tylko pokazuje jak smutny byłby los Polski gdyby to nas zaatakowali a nie Ukrainę, NATO nawet nie tyle nie chciałoby przyjść z pomocą, co by nie mogło, bo faktycznie to tylko Amerykanie utrzymywali wojsko w stanie gotowości bojowej, a całą Europa zachodnia ze swoimi czołgami to było tylko pudrowanie trupów, I zanim by je doprowadzili do stanu używalności byłoby już dawno po Europie.