I w odpowiedzialnym społeczeństwie to może działać. U nas nie.

U nas zdecydowana większość kobiet, które tylko dowiedzą się, że są w ciąży, od razu jest na zwolnieniu. Bo się źle czują. I pracodawca ma kłopot i ponosi koszty. No i my wszyscy je ponosimy. Gdyby teraz wprowadzić szwedzkie rozwiązanie, to co drugi pracownik przez pół roku by się źle czuł, a pensję by dostawał...