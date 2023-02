Skoro mała paczuszka czipsów teraz kosztuje już ok 7 zł to ja zapytam tak nieśmiało - kto to niby będzie zaraz kupował? Bo sorry ale za jednego ziemniaka dać tyle co za niecały kilogram to mi się nie widzi. Podejrzewam, że tak samo większości tych co od czasu do czasu kupowali też to się nie widzi i zrezygnują.



W tym tempie za 2-3 miesiące paczka będzie średnio po 10-15 zł. Sprzedaż spadnie Pokaż całość