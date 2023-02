Czy żołnierze chcą zabijać? Krótka opowieść o dwóch mitomanach

Przede wszystkim chodzi o to, by unieszkodliwić przeciwnika.

Zabijanie nie jest celem, bo lepiej przeciwnika ranić, aby musiał zajmować się rannymi. Lepiej na tym się również wychodzi, gdy przeciwnik, skoro już chce zabijać, to niech zabija sam siebie (friendly fire), a my nie musimy w tym brać udziału.

Przeciwnik bez broni też nie może wiele zaszkodzić, dlatego warto niszczyć składy amunicji i drogi zaopatrzenia.

Jeszcze lepiej wychodzi się na tym, gdy przeciwnika Pokaż całość