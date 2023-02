Niezależnie czy trolling, czy nie, faktem jest, że żadna cywilizacja nie przetrwa, jeśli mężczyźni i kobiety będą drzeć koty zamiast współpracować i uzupełniać się. A kolejna sprawa, o której rzadko się wspomina, to to, że kobiety "głosują" macicami, która cywilizacja i który naród ma przetrwać - i jeśli zwiedzone głównymi mediami będą chciały się wiązać z przedstawicielami cywilizacji muzułmańskiej, to znaczy, że dla siebie, swoich córek i wnuczek życzą sobie cywilizacji, gdzie Pokaż całość