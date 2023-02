Plan od początku był taki aby obrzucić ruskich tanim mięsem. Ci wszyscy martwi. zgwałceni, przybici do drzwi nie będą niestety mieli okazji podziękować temu, dzięki któremu stracili życie. Kto im dawał złudną nadzieję, kto im kazał stawiać opór, kto ich podjudzał do beznadziejnej walki. (Co, że wcale nie "beznadziejnej"? Powiedz to tym trupom).