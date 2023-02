Już się przejechałem na znaleziskach :D jeszcze wykrywacze metali były bardziej tolerowane niż teraz. Znalazłem w okolicy Olkusza monety celtyckie plus kilka innych przedmiotów. Skontaktowałem się z władzami w Krakowie oni dali mi namiary na konserwatora zabytków a ten polecił przyjść do muzeum narodowego i tam bebeczce przekazałem te kilkanaście monet miałem ze sobą dokładniejsze dane lokalizacji i zostawiłem nawet znacznik. Ale ta od razu zmieniła nastawienie do mnie, pytała czy to Pokaż całość