To, że przechorowanie daje podobną odporność co szczepionka nie budzi wątpliwości. Wszak zasada działania szczepionek polega na tym, aby zasymulować organizmowi warunki podobne do choroby.

Przewagą dobrych szczepionek jest to, że patogeny nie powinny być zdolne do replikacji, a zatem znacząco zmniejsza się ryzyko poważnych powikłań.