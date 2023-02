Co dalej z Odrą? Winnych brak, ale potrzeba nowych procedur XD

Upadek państwa, polaryzacja społeczeństwa, transfer dóbr i podatków do usłużnych władzy, łamanie prawa, cwaniactwo, kolesiostwo, nowa oligarchia na modę ruską/białoruską, serwilizm w stosunku do klakierów kościoła, rekordowe zadłużenie, rekordowa inflacja, rekordowe ceny - nigdy nie było drożej...

To wszystko zrobiła jedna partia która rządzi samodzielnie przez dwie kadencje mając 'swojego' prezydenta długopisa.



Dla tych co się nie zgadzają (i płatnych trolli) proszę o wymienienie od myślników sukcesów pisu. Co udało im się Pokaż całość