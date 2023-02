Polki, nie dawajcie dupy polakom, bo co oni mogą wam zaoferować prócz obwisłych brzuchów, oślizgłych ciał, śmierdzącego nasienia i śmierdzących ust. A taki murzyn albo arab? A to co innego.

Słuchajcie dziewczyny jak przyjeżdża murzyn albo arab do polski do są zazwyczaj ludzie z zamożnych rodzin, z ameryki czy arabii właśnie. Więc widzicie oni mogą wam coś zaoferować, jakiś awans cywilizacyjny. A polacy co wam mogą zaoferować? Podarte gacie?

I te ich Pokaż całość