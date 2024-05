W zasadzie mnie to nie dotyczy. Jestem lata do tyłu w ogrywaniu nowych tytułów więc kupuje na promkach za grosze. Zazwyczaj i tak nie mam czasu albo zapomnę żeby ograć to co kupiłem i gram dopiero wtedy kiedy mi jakiś sklep przypomni, że teraz to już dają za free :P