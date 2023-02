Ja bym nawet uwierzył w tą katastrofę klimatyczną i że planeta spłonie za 5 lat i będzie koniec świata jeżeli nie oddamy całej swojej wolności i własności. Jest tylko jedno "ale". Jeżeli za 5 lat planeta spłonie i nastąpi koniec świata, to dlaczego Chiny otwierają co roku tyle nowych elektrowni węglowych, że to co my zaoszczędzimy w stosunku do tego co oni wygenerują tylko z tych nowych elektrowni jest jak pierdnięcie przy Pokaż całość