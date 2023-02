nie wiem co się z tymi ludźmi dzieje... wziął tego psa dobrowolnie, karmił, mył, opiekował się, wychodził codziennie na spacer i to wszystko pewnie przez 10 lat (wydał pewnie fajne auto na weta i karmę) po czym kopie go jakby ten pies był dla niego niczym.. Mam nadzieje że sędziwy wiek będzie tylko dodatkową kartą sędziego bo taki człowiek swoje już przeżył i powinien wiedzieć że tak się nie robi.



