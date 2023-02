Problem jest Wieś. Rolnik i Wieś nie płaci za ZUS bo ma KRUS. Nie dopłaca do NFZ jeśli ma gospodarstwo poniżej 6HA i nie ma obowiązku Pitu. Ulubione słowo wsiąka to Panie po co faktura?



Ale za 500+ i od ZUSu za to ze rozmnożył się jak Królik chodź nigdy nie nie dopłacili dostanie. Do tego ma likwidacje vat w niektórych produktach i dopłaty od rządu typu ARMIR itd...



Oni uwielbiała PISS Pokaż całość