Chciwy operator sieci bankomatów wprowadza "limity" by nakłonić do większej ilości transakcji i co za tym idzie skasować więcej prowizji od banków.

wykopki: HURR DURR WYCOFUJĄ GOTÓWKĘ NIEWOLNICTWO!!! xD



A swoją drogą to da się wypłacić ponad 800 zł i nie trzeba wcale wybierać ukraińskiego (brzmi to jak jakaś urban legenda rozpowszechniana by znowu szkalować tych nieszczęsnych Ukraińców). Chociaż faktycznie jest to trochę zakopane i utrudnione. Trzeba po wpisaniu swojej kwoty i Pokaż całość