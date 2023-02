Jeżeli to prawda to szczerze współczuję rodzinie ale widać było pod jaką presją był ten chłopak i to niestety głównie presją swojego ojca. Nie chcę wydawać sądów kto jest winny bo tu pewnie nałożyło się wiele kwestii ale czasem miałem wrażenie, że on próbował dorównać swojemu rodzicielowi ale trochę nie pasował do tej roli.