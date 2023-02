no i? mam sąsiada którego żona po 20 latach, pojechała na jabłka do Belgii, kasy im nie brakowało bo on stolarz - roboty w brud, na 2 lata do przodu zapisy, różne rzeczy robił od drzwi, po schody, aż bo jakiś cuda z drewna, ona z nudów chodziła do pracy za jakieś 3k msc - lekka robota, 8 godzin i do domu, ale pojechała - tam zapoznała bolca u którego pracowała, mimo Pokaż całość