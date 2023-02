Zrobiłem dokładną analizę. Koło dwóch godzin obrabiania danych. Na początku przemieliłem ogólne ceny elektroniki. Potem podzieliłem to na producentów i wrzuciłem faktor inflacji, PKB i siły nabywczej. Potem dorzuciłem wszystkie możliwe mediany z dostepnych oficjalnych danych. No i wyszło mi że Niemcy są bogatsze od Polski. Jutro sprawdzę jeszcze raz, bo to aż nie do wiary.