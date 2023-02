Powinno się wprowadzić maksymalny pułap dla alimentów, a nie że 'no limit', wola sądu. Wiadomo jakie są sądy i że dowolność może dochodzić do paradoksów jak ten, gdzie Kazek płaci prawie 20k miesięcznie. Wg mnie minimalną krajowa to wystarczające na jedno dziecko, a każde kolejne +50%.



Osobną kwestią jest też to, że 100% kwoty alimentów powinny otrzymywać kobiety pracujące przynajmniej na pół etatu (z wyłączeniem tych opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi).