Wychodzi na to że przestaliśmy być demokratycznym państwem prawa , nie ma już podziału władzy na wykonawczą sądowniczą i ustawodawczą, bo sądownicza została zmarginalizowana , nie ma w związku z tym konstytucyjnego ustroju naszego kraju bo konstytucja przestała być przestrzegana. Czyli nasz kraj jest partyjną dyktaturą i powiem wam że biada nam , bo to na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi.