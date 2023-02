Po pierwsze trzeba być debilem żeby odwalać takie rzeczy, w tej sytuacji to skodziarzowi groziło o wiele większe niebezpieczeństwo niż kierowcy tira, jeren głupi błąd i to mógł być ostatni manewr w jego życiu. Po drugie, trzeba być jeszcze większym debilem, by robić takie rzeczy w sytuacji, gdy większość ludzi ma dzisiaj kamerkę w aucie. Zgadzam się z przedmówcami - facet ma zbyt małe IQ do prowadzenia samochodu, powinien mieć prawko zabrane Pokaż całość