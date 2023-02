Zdumiewa mnie to, że każdy pisze o tym jak to pozwoli im wygrać wybory w sytuacji gdy nie ma w tym nic złego i dziwnego. Szkoła musi iść z postępem i uwzględnić nowoczesne metody nauczania.



Podobne rozwiązania obowiązują w wielu innych krajach UE (np. Skandynawia, Finlandia), i co? Też będziecie się we wszystkim i w każdym doszukiwać polityki? To już żenujące się robi.