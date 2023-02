Tzw. dziennikarze są przy ścianie. Chcieli by napisać coś złego o finansach Tesli ale to jest bardzo trudne LOL. Tesla zarabia na czysto więcej niż Toyota (największy producent samochodów na świecie), ma nieprawdopodobną marżę 25-30% - nikt takiej nie ma oprócz marek typu Bugatti sprzedających na sztuki ręcznie robione samochody za miliony USD sztuka.



No więc wymyślili, że co prawda zarabia, ale to dlatego bo sprzedaje certyfikaty CO2 których nie używa XD. Pokaż całość