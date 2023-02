Jedna piąta Szwedów czułaby się bezpieczniej, gdyby mogli strzelać. – jest to reakcja na to co dzieje się w Szwecji. Ciągłe wojny gangów i strzelaniny powodują poczucie zagrożenia wśród społeczeństwa– mówi Torbjörn Sjöström, prezes firmy Novus, przeprowadzającej badania.