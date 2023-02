Tesla to jest wogole porazka po calosci. Te auta wygladaja jakby byly skladane przez niedowidzacych. Juz wysmiewana przez wszystkich Dacia ma o wiele lepiej spasowane elementy i solidniejsza budowe.

Do tego zywotnosc baterii czyni Tesle mniej ekologiczna niz diesle. No ale przeciez jest eko bo jezdzi na prad, co z tego ze prad ten bedzie pochodzil z elektrowni weglowych, o tym juz nikt nie mowi.

Ot nowoczesna ekologia.