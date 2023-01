Ogólnie zabawa w Tindera dla przeciętnych mężczyzn to strata czasu i zdrowia psychicznego.

Musisz mega dobrze wyglądać + dobre fotki, nie rzadko kupić golda. To wtedy może się pokażesz nawet dobrym laskom. Inaczej nie ma szans, ładne laski nawet was nie widzą jak przeglądają. A to wszystko po to żebyście czuli frustracje i kupili golda.

Nie muszę mówić jak to działa na psychikę, ty przeglądasz a ciebie nikt nie wybiera przez co Pokaż całość