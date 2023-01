Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze: wersja PL

Mamy końcówkę stycznia 2023 r. Przeprosin jak nie było tak nie ma, pieniędzy też. Powiecie: standard w Polsce, zero zaskoczenia i zapewne będziecie mieć rację. Jednak nie byłoby tego wpisu, gdyby nie to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąc, kiedy to do akacji wkroczyły najważniejsze instytucje państwa polskiego.