Na dzisiaj podstawa to nie dać się zewidencjonować jako potencjalna mielonka, czyli w wersji minimum wymeldowanie do nikąd, w wersji bezpiecznej pismo do gminy o wyjeździe na stałe za granicę plus paszport w okładki blokujące transmisję rfid w razie np trzepania auta. Nie wiem co będzie jutro albo po wyborach ale bardzo możliwe, że szybka ewakuacja jedynym sposobem na uniknięcie zmielenia w wojnie, w której jedni opalają się w Dubaju a drugim Pokaż całość