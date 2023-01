Jak prawdziwa demokracja radzi sobie z problemem stref wolnych od aut

Paradoks demokracji. Ludzie narzekaja na decyzje wladz, ale nie odwaza sie wybrac innych i mimo protestow glosuja ciagle na te same mordy. To musi byc jakis syndrom, bo jak inaczej to wyjasnic? Mogliby sobie spokojnie wybrac ludzi nie chcacych wprowadzac drastycznych ograniczen. Czemu wiec tak nie zrobia? Eh.