500+ to 6000 rocznie na bombelka. W perspektywie 5lat (a tyle sprzęt dobrej firmy może pracować) to 30 tys PLN! Jeśli z tych pieniędzy rodzicó nie stać na kupno jednego laptopa co pięć lat, to może wogóle nie powinni dostawać tych pieniędzy.

Jeśli już mówimy o rządowym programie, to należałoby cenę laptopa podzielić na 24 lub 36 raty/rat i o tą wielkość pomniejszyć 500+.