”Polacy wspólnie z nazistami mordowali więźniów obozu w Oświęcimiu !!!

Żadna nowość. Taka narracja jest tam od kilku lat. To się chyba zaczęło po tej wojnie polsko-żydowskiej która zakończyła się ustawą 447. Wtedy propaganda rosyjska zauważyła, że Polacy głośno się oburzają na takie oskarżenia, więc postanowili je wystosowywać zgodnie z zasadą :jak słychać wycie to znakomicie". Przed tym próbowali przypisywać Polsce wybuch II wojny światowej, a następnie sojusz z Hitlerem. W Rosyjskiej świadomości III Rzesza to największe zło, więc trzeba kogoś zrównać Pokaż całość