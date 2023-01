Wstyd się przyznać ale kiedyś korzystałem z usług gopru. Szedłem zimą długą trasę, zapadł zmrok, wyciągam czołówkę a ona nie świeci. Mówię sobię dam radę. Nie dałem, po jakimś czasie się zgubiłem i wezwałem gopr. Nawet nieprzygotowanie nie było największym błędem, najgorsze było to, że nie musiałem ich wzywać. Wystarczy żebym szedł na północ tak na oko to bym doszedł do głównej drogi.