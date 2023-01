I chwalą jej niezawodność? No ciekawe :D

To chyba ci sami, co wymyślają bajki o tym, jakie to kiedyś były niezawodne samochody, zwłaszcza te nasze rodzime.

Ciężki, toporny grzmot, produkowany chyba bez żadnej kontroli jakości, w którym mogło się zepsuć absolutnie wszystko. One niegdyś były bardzo popularne, bo to był po prostu jedyny dostępny rower "wiejski", miało się Ukrainę albo nie miało się nic, a na wsi rower był zwyczajnie niezbędny.