Dużo dostała. Ja typowałem, że jeśli stwierdzą winę ze 148kk czyli zabójstwo, to jednak dostanie coś koło minimalnej kary za przestępstwo, a więc 8-9 lat, w porywach 10 lat. Pamiętajmy, że to I instancja i nieprawomocne, zobaczmy co zrobią oskarżona z obroną i prokuratura. Poza tym od końca kwietnia 2021 Karolina Zuzanna już siedzi w areszcie, a to już ponad półtora roku pozbawienia wolności.

