Za krytyczną sytuację firmy Hui Ka Yan musiał odpowiedzieć własnym majątkiem.

Jedna z niewielu rzeczy, które podobają się w systemie chińskim. Jak ktoś świadomie doprowadza firmę do upadku i tym samym tysiące ludzi którzy w niej pracują to powinien odpowiadać za to swoim majątkiem, bo aktualnie mamy kastę miliarderów, którzy za nic nie odpowiadają, a ich decyzje są bardzo odczuwalne dla tysięcy ludzi.