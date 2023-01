To jest właśnie ta najgorsza zmiana jakościowa. Teraz aby w zalewie śmieciowych informacji wyłuskać coś wartościowego trzeba kilkukrotnie więcej skrollować, co strasznie odpycha i irytuje. Do tego wyświetlanie trzech komentarzy pod wpisem, zamiast dwóch jak wcześniej, też pogarsza przeglądanie (jak wpis jest interesujący to w zupełności wystarczą dwa najczęściej plusowane komentarze pod nim, bo i tak kto ma chęć to resztę rozwinie).

