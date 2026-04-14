Współpracuję z niemcami i mam wrażenie, że dalej uważają się za lepszych. Nie chodzi o to, że są niemili, bo jest wręcz odwrotnie ale mam wrażenie, że zdanie niemca półdebila liczy się bardziej niż ogarniętego specjalisty z Polski. Moi koledzy i koleżanki też podzielają tę opinię.

Zazdroszcze im tego, że wspierają siebie i swój kraj. Stawiają na swoje firmy i ludzi, przedkładając niemiecki interes ponad innych. Szkoda, że my tak nie potrafimy.