Evangelion otrzyma nową serię anime. Nad legendarną marką pracuje twórca NieR:Au
Yokō Tarō pracuje nad nową serią anime ze świata Evenagelionu.IGNPolska
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Yokō Tarō pracuje nad nową serią anime ze świata Evenagelionu.IGNPolska
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (46)
najlepsze
@Spioszeq: Bo to nie jest bajka o herosach tylko o niekochanych przez rodziców dzieciach zmuszonych przez nich do udziału w wojnie. Dziewczynki o ile pamiętam nie były bardziej męskie tylko wyszkolone na żołnierzy i zindoktrynowane od małego, chłopiec pojawił się tam jako plan C. Jakby mnie teraz złapali i wsadzili w mecha i kazali walczyć z
Bo każdy świat ma co najmniej dwa końce.
Co prawda ten serial jak mało który potrzebuje rimejku. Bo koncówka serii to jakieś g---o. Pół sezonu zapętlonych fragmentów o rozterkach emocjonalnych bohatera którym każdy widz wyposażony w rozum i godniść człowieka od dawna pogardza.
Ale tak sobie myśle że może lepiej nie odgrzewać tej kupy i zostawić tak jak jest a na to konto zrobić
Każdy z pilotów był na swój sposób niesamowicie irytujący.