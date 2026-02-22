Gwiazda TV Republika, znikające pieniądze i sfałszowane podpisy Mroczne kulisy f
Publiczne pieniądze, szczytne cele i historia o tym, jak to wszystko może trafić w prywatne ręce. W dzisiejszym odcinku bierzemy pod lupę fundację "Macierz Polonii", która miała spełniać marzenia młodych talentów, a ostatecznie skończyła pod lupą skarbówki. +3 Wiceprezesem i twarzą całego przedsięwzground-truth-east
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
2. Wina Tuska
3. LGBT
4. oszczerstwa niemieckej agentury
Jakiego dowodu oczekujesz? Jeżeli fundacja organizuje jakieś wydarzenie i nie ma śladu po tym wydarzeniu (zdjęć, faktur, materiału video) to jak ma wyglądać wg ciebie dowód, że tego wydarzenia nie było?
Jak przytulić to 10mld zł.
juz nie mowiac o tym, ze robicie wszystko, zeby uklady ktore zbudowal pis w prokuraturach, sadach nie byly zniszczone.