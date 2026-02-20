"Cierpimy, panie Sebastianie". Matka ofiary zeznawała ws. wypadku na A1
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces w sprawie tragicznego wypadku na A1, oświadczenie wygłosiła matka jednej z ofiar. Mama Martyny - kobiety, która w tym wypadku zginęła razem z mężem Patrykiem i 5-letnim synem Oliwierem, zwróciła się do oskarżonego Sebastiana M.Stopa_Szopa
Komentarze (22)
A wogóle to tamci zginęli w pożarze, a nie w wypadku - taką linię obrony doradziła mu obrona... ja nie wiem, co to ma być? jakieś tłuki te jego papugi, czy nawet oni go nie lubią?
Niech mi ktos jeszcze w tym kraju bedzie bronic sadow sedziow i reszty tego gnoju prawniczego.
Nie zeznawała tylko dopuszczono ją do wygłoszenia oświadczenia. W sumie nie wiadomo po co.
Te zdanie powinno wybrzmieć jako wniosek końcowy, na ostatniej rozprawie, na której sebuś dostanie maksymalny wymiar kary... Pod każdym znaleziskiem dotyczącym tego wypadku znajdują się ludzie robiący fikołki, że to