Procesory z Europy. UE uruchamia przełomową linię produkcji chipów
Europa chce odzyskać kontrolę nad technologiami, bez których nie działa współczesny świat. Nowa linia NanoIC w Belgii pokazuje, jak UE dzięki Chips Act wchodzi do gry o najnowocześniejsze układy scalone i własną niezależność technologiczną. NanoIC to linia testowa, na której będą powstawać układsub_zero_1
Właściwie to linia badawcza.
Bez prawdziwych lini produkcyjnych może się skończyć na tym że my będziemy wydawać badań pieniadze na badania a wdrażać realnie technologie i zarabiać na tym będą zupełnie inne kraje.
Powinny pilnie powstać realne linie produkcyjne.
Wtedy taka linia będzie miała praktyczny sens.
Tak było może w XIX, czy XX wieku.
Zwłaszcza jak konkurencja ma te same maszyny pracujące od dłuższego czasu non stop na realnych liniach produkcyjnych wypluwających z siebie po 100tys na miesiąc fawli.
Co ci po lini badawczej jak nie masz gdzie swoich badań zastosować?
Do tego potrzeba realnych lini produkcyjnych których jak na razie brakuje.
Będziesz się bawił w
A nie k... oni nas już wyprzedzili https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/indias-semiconductor-mission-might-need-a-compass/article66684978.ece
@atencjon: ASML sprzedaje urządzenia do naświetlania i nie jest to kompletny sprzęt by zrobić procesor od A do Z. To coś w rodzaju powiedzmy supernowoczesnego robota do spawania w fabryce samochodów. Jest to element konieczny i niezastąpiony żeby samochód stworzyć, ale sam nic nie da, jest wiele innych etapów produkcji samochodu.
Tajwan nauczył się korzystać z tych maszyn lepiej od Intela w USA i robi nimi bardziej zaawansowane procki.
@Kaser:
Know-how jest europejskie. Nie jest aż tak źle.