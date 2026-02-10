Prawda jest taka, że technologia 2nm będzie z nami już na zawsze. Nawet gdyby inni w tym czasie zeszli do 1nm albo nawet 0.5nm to procesor czy pamięć wyprodukowana w 2nm wciąż będzie konkurencyjna a cenowo to już w ogóle.

Niżej niż 0.5nm zejść już się nie będzie dało. To najlepszy moment od lat na uruchomienie swojej produkcji.