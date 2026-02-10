Europa testuje produkcję chipów w technologii poniżej 2nm. Kupili maszynę High N
Unia Europejska oficjalnie włączyła do działania NanoIC, największą linię pilotażową powstałą w ramach programu Chips AcMaeglin64
Szkoda tylko, że IMEC to placówka badawcza, najprawdopodbniej najważniejsza tego typu na świecie. Prowadzi badania nad rozwojem półprzewodów ponad 40 lat. Bez wkładu tej instytucji pewnie nie mielibyśmy ani HA EUV, ani nawet zwykłego EUV. Tylko naprawdę nie widzę jak działania IMEC mają się przekładać na "walkę Europy o większy udział w globalnym łańcuchu półprzewodników" a tym bardziej jak ma
2016-2018 Badania GAAFET, symulacje
2018-2023 Laboratoria IMEC, testowe wafle
2024-2026 NanoIC - linia pilotażowa, prototypy
2026-2028 Pilotaż + testy startupów/uczelni
Technologie produkcji najbardziej zaawansowanych chipów mamy właśnie my, a nie hamburgery
Chińczycy próbowali zrobić reverse engineering i tylko taką maszynę popsuli
Europa czyli skansen z przytwierdzonymi nakrętkami, ma technologię, bez której USA i Chiny nie zrobiły żadnego procesora.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niżej niż 0.5nm zejść już się nie będzie dało. To najlepszy moment od lat na uruchomienie swojej produkcji.
