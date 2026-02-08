Przewrócone drzewo odsłoniło zapomniane wejście
W głębi lasu na szczycie góry wiatr powalił ogromne drzewo. Niespodziewanie okazało się, że pod jego korzeniami znajduje się wejście do podziemi.WyprawyLEONA
Komentarze (25)
najlepsze
No niestety, jest zasypany. Do widzenia.
@zagubionychromosom:
a gdzie tam. Zwykłe gniazdo ślązaków.
Może jak się ktoś pokusi o kopanie dalej będzie ciekawiej. Ale bez butli i solidnej asekuracji to bym się bał.