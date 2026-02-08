Hity

tygodnia

OLX pomogło oszustowi okraść mnie na 3500 PLN. Byłem sprzedającym...
OLX pomogło oszustowi okraść mnie na 3500 PLN. Byłem sprzedającym...
3000
KSeF padł. Szybko poszło
KSeF padł. Szybko poszło
2667
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
2325
Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
2088
W tej okolicy na polowaniu zastrzelono 16 latka. Myśliwi strzelali z samochodu
W tej okolicy na polowaniu zastrzelono 16 latka. Myśliwi strzelali z samochodu
2025

Powiązane tagi